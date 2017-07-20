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Трамп вже пошкодував через призначення Сешнса генпрокурором

Трамп вже пошкодував через призначення Сешнса генпрокурором
Глава Білого дому Дональд Трамп дав розлоге інтерв'ю журналістам видання The New York Times, під час якого зізнався, що ніколи не приймав би рішення щодо призначення керівником Генеральної прокуратури Джєффа Сешнса, якби йому було відомо, що той не буде брати участі у процесі спостереження за розслідуванням відносно вірогідності втручання офіційної Москви у вибори минулого року. Про це передає replyua.net. Крім того, Дональд Трамп наголосив, що Сешнс «вкрай несправедливо вчинив по відношенню до президента».

«Для Сешнса самоусунення було неприйнятним. Але навіть якщо він і мав намір так вчинити, йому варто було про це мене повідомити перед тим, як дати згоду на призначення на цю високу посаду, і я б розглянув інші кандидатури», - наголосив Дональд Трамп.

Крім того, його обурення викликав той факт, що спочатку Джефф Сешшнс дає свою згоду на призначення на таку високу посаду, потім він все ж її обійняв. «А вже потім цілком очевидними стали інші факти, які, як я вважаю, вкрай несправедливі по відношенню до глави держави», - підкреслив Трамп. Він не розуміє, який сенс починати робити якусь роботу і вже незабаром від неї відмовлятися.
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