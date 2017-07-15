В НАСА пожаловались на отсутствие финансирования программы полета на Марс

В американском космическом агентстве НАСА заявили о том, что для полетов и высадки людей на Марс не хватит денег, и правительство США недостаточно финансирует эту программу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Science Alert, об этом рассказал Уильям Герстенмайер, заместитель администратора НАСА по вопросам пилотируемых космических операций. По его словам, он не сможет сказать, в каком именно году человек сможет осуществить полет на планету Марс. «Я не могу назвать дату высадки человека на Марс, и причина этого, по сути, находится на уровне бюджета. Сейчас запуск, спуск и посадка на Марс являются огромной проблемой для нас. NASA имеет только 40 процентов от необходимого бюджета», подчеркнул сотрудник космического агентства.
Герстенмайер также отметил, что в настоящее время финансирование программ НАСА урезано, поэтому всем ученым необходимо сосредоточить свое внимание не на программе по высадке на Марс, а на более скромных проектах, к примеру, на миссии на Луну. Напомним, что ранее китайские исследователи заявили о том, что будут выращивать картофель на Луне.