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Американка зарабатывает тысячи долларов благодаря своим бедрам объемом 2,4 метра

Американка зарабатывает тысячи долларов благодаря своим бедрам объемом 2,4 метра
Жительница Соединенных Штатов занимается тем, что демонстрирует по Интернету свои бедра, и эта американка может установить мировой рекорд по объему ягодиц.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, объем ее бедер достигает 241 сантиметра, и до мирового рекорда Бобби-Джо Уэстли нужно еще немного растолстеть, поскольку нужно набрать не меньше 11 сантиметров. Женщине 43 года, и на своей фигуре она зарабатывает неплохие деньги. Работая моделью перед веб-камерой, американка может заработать около двух тысяч долларов за один час. Медики настоятельно советуют Бобби сесть на диету, поскольку ей угрожает смертельная опасность, однако толстушка уверяет, что чувствует себя хорошо и худеть не будет, поскольку ее вес – это ее зарплата. Более того, Бобби начала питаться еще более жирной пищей, чтобы побить рекорд.

«Мои бедра — это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я — это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена. Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников», заявила жительница США.

Американка зарабатывает тысячи долларов благодаря своим бедрам объемом 2,4 метра
Американка зарабатывает тысячи долларов благодаря своим бедрам объемом 2,4 метра
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