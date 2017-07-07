Американка зарабатывает тысячи долларов благодаря своим бедрам объемом 2,4 метра

Жительница Соединенных Штатов занимается тем, что демонстрирует по Интернету свои бедра, и эта американка может установить мировой рекорд по объему ягодиц.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, объем ее бедер достигает 241 сантиметра, и до мирового рекорда Бобби-Джо Уэстли нужно еще немного растолстеть, поскольку нужно набрать не меньше 11 сантиметров. Женщине 43 года, и на своей фигуре она зарабатывает неплохие деньги. Работая моделью перед веб-камерой, американка может заработать около двух тысяч долларов за один час. Медики настоятельно советуют Бобби сесть на диету, поскольку ей угрожает смертельная опасность, однако толстушка уверяет, что чувствует себя хорошо и худеть не будет, поскольку ее вес – это ее зарплата. Более того, Бобби начала питаться еще более жирной пищей, чтобы побить рекорд.
«Мои бедра — это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я — это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена. Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников», заявила жительница США.