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Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел
В прямом эфире американского телеканала MSNBC бывший замминистра обороны США в администрации экс-президента США Обамы Эвелин Фаркас и эксперта Atlantic Council Адриана Каратницкого сделали довольно неутешительные прогнозы относительно предстоящей встречи Трампа с Путиным. Об этом в своем блоге пишет политолог Игорь Айзенберг.

Он отмечает, что, к сожалению, встреча пройдет по настоянию российской стороны в очень узком составе – Трамп, Тиллерсон, Путин, Лавров и переводчики. «Очевидно, что российская сторона хотела добиться неучастия во встрече советника по национальной безопасности Макмастера и экспертов американского Совета Национальной Безопасности и выходит, что добилась своего», – написал эксперт.

Игорь Айзенберг подчеркивает, что, по мнению и Фаркас и Каратницкого, такой формат встречи, когда с одной стороны в ней участвуют те, кто уже 20 лет плетут интриги политики, а с другой те, кто вообще не имеют никакого политического опыта, мягко говоря очень настораживает. Еще одной проблемой является то, что при таком формате встречи, узнать, что на ней на самом деле происходило, какие вопросы обсуждались, будет просто невозможно.
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