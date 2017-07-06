Американцы отказались продлевать соглашение об прекращении антидемпинговой пошлины с Украиной

Соединенные Штаты не будут продлевать соглашение с Украиной о прекращении антидемпинговой пошлины, срок которого истечет уже 10 июля.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом рассказали в Департаменте торговли США. «Департамент торговли в сентябре 2014 года заключил соглашение о прекращении действия антидемпинговой пошлины, позволив украинским производителям продавать ограниченное количество труб в США по цене, определенной американской стороной», сказано в сообщении. Также отмечается, что секретарь Департамента торговли Уилбур Росс инициировал расследование в отношении всех поставок стали в США, что грозит Украине еще большими ограничениями на продажу своих товаров.
«На этой неделе весь мир будет следить за встречей президентов Трампа и Путина. Будет трагично, если решение администрации Трампа в области импорта стали, которые могут нанести большой вред Украине, не будут тщательно учтены в американской политике», считает Дэниэл Валк, глава North American Interpipe.