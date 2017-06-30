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Газета «The Wall Street Journal» опубликовала статью, которая может стать новой бомбой для России, – блогер

Газета «The Wall Street Journal» опубликовала статью, которая может стать новой бомбой для России, – блогер
Блогер Игорь Айзенберг у себя в Facebook пишет о том, что газета «The Wall Street Journal» опубликовала статью, которая может стать новой бомбой для России. Как пишет блогер, суть статьи в том, что летом 2016 года эксперт республиканской партии Питер Смит контактировал с российскими хакерами, которые, как он считал, похитили e-mail-ы Хиллари Клинтон, отправленные ею со своего личного адреса в бытность госсекретарем. Смит собирался получить от российских хакеров эти украденные сообщения, чтобы найти в них сведения, которые можно было бы использовать для компрометации и дискредитации Клинтон. При этом Смит собрал целую группу сотрудников, в том числе русскоговорящих, для осуществления задуманного.

Как отмечает блогер, также Смит находился в контакте с тогдашним советником предвыборного штаба Трампа, а впоследствии советником по национальной безопасности Флинном. Смиту, как сообщается, удалось получить от хакеров, с которыми он контактировал, e-mail-ы Клинтон. Не будучи уверенным в их аутентичности с одной стороны и не найдя чего-то сенсационного, что можно было бы использовать против Клинтон, Смит и его сотрудники заключили, что эти e-mail-ы можно опубликовать в WikiLeaks.

«Эта статья раскрывает первый документально подтвержденный факт контактов предвыборного штаба Трампа с российскими хакерами с очевидностью работающими на российскую разведку. Смит сам рассказал обо всем этом корреспонденту газеты, подчеркнув, что контактировал с Флинном, якобы не как с советником Трампа, а как с частным лицом», – написал блогер. Он добавляет, что большой пикантности этой ситуации придает тот факт, что через 10 дней после встречи с журналистом WSJ, 14 мая 2017 года, Питер Смит скончался в возрасте 81 года.
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