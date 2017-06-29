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У Сенаті США прийняли військовий бюджет, у якому передбачено військову допомогу Україні

У Сенаті США прийняли військовий бюджет, у якому передбачено військову допомогу Україні
Комітет американського сенату у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає 700 мільярдів доларів на військові потреби, передає replyua.net. Бюджет також передбачає військову допомогу Україні, зокрема надання летального зброї.
Так, проект передбачає виділення 621,5 мільярди доларів на оборонні витрати плюс ще 75 мільярдів на військові операції за кордоном. Однак, за даними ЗМІ, 10 мільярдів з цих 75 мільярдів доларів планується перенаправити на фінансування оборонних проектів всередині США.

За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити 500 мільйонів доларів на надання допомоги Україні, в тому числі - летального зброї. У проекті бюджету зберігаються обмеження на пряму співпрацю з російськими військовими, які були введені США після того, як РФ анексувала Крим.

Газета відзначає, що комітет виступив за виділення 4,6 мільярди доларів на заходи щодо посилення обороноздатності на сході Європи. Зокрема, близько 100 мільйонів пропонується використовувати на фінансування програми, в рамках якої Пентагон допомагає країнам Балтії посилити оборону і запобігати «російську агресію». «У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі », - йдеться в документі.
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