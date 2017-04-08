США підозрює Росію у причетності до хімічної атаки Асада

Сполучені Штати Америки підозрюють Російську Федерацію у можливій причетності до бомбардування Сирії 4-го квітня з застосуванням хімічної зброї, що стало причиною для того, що президент Дональд Трамп віддав наказ відкривати ракетний вогонь по авіабазі урядових військ Башара Асада. Про це у суботу пише видання CNN з посиланням на представника Міністерства оборони США, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, американське слідство шукає докази причетності Росії до нападу в провінції Ідліб, де в результаті застосування хімічної зброї загинуло більше 80 людей та отримали поранення ще кілька десятків. Також співрозмовник видання відзначив, що Пентагон з’ясовує, чи робив російський літак напад на військовий шпиталь Хан-Шейхун через декілька годин після хімічної атаки з метою знищити докази.
Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США наголосив, що американська розвідка володіє інформацією про те, що над лікарнею, куди доставляли поранених від удару хімічної зброї, пролітав російський безпілотний літальний апарат а через деякий час по ній вдарив невідомий бомбардувальник. Як відомо, Росія заблокувала резолюцію ООН стосовно проведення розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.