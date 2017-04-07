Вашингтон завдав удару по Сирії «Томагавками» у відповідь на використання хімічної зброї

Авіаційна база військ Башара Асада в сирійській провінції Хомс напередодні потрапила під серйозний удар американських ракет під назвою «Томагавк», про що інформує replyua.net. Військово-морські сили США випустили в бік вищезазначеного об'єкту понад 50 таких боєголовок. Однак в дійсності ця подія не стала несподіванкою.
Американський президент Дональд Трамп свого часу говорив про те, що планує дати гідну відповідь Асаду через те, що урядові сили застосували хімічну зброю в Ідлібі. Всі без винятку крилаті ракети були випущені американськими військовими кораблями, які зараз несуть бойове чергування в Середземному морі. Серед основних цілей удару слід зазначити злітні смуги, заправні комплекси та місця стоянок літаків. Не складно визначити і головне завдання такого удару. Воно полягає в тому, щоб авіаційна база повністю втратила свою функціональність і перестала приносити користь військам Башара Асада.
Офіційні особи навіть не приховують того, що вищевказаний обстріл стався після отримання прямого указу від Дональда Трампа. Президент США таким чином вирішив помститися сирійському лідерові за застосування хімічної зброї.