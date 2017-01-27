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У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ
За інформацією радника нового очільника США Келлінен Конуей, в даний час у Білому домі почали розглядати можливість скасування економічних санкцій, які проти Кремля ввела попередня адміністрація Барака Обами, повідомляє replyua.net. Відповідним чином американська чиновниця дала відповідь на запитання журналіста Fox News щодо перспективи винесення на обговорення під час запланованої розмови Трампа з Путіним. Конуей зазначила, що «це все наразі розглядається».

Нещодавно Фабріс Потьє, який займає посаду старшого наукового співробітника в Atlantic Council, заявив, що скасування Трампом санкцій проти Росії може відбутися вже сьогодні. За його даними, наближені до нової адміністрації США джерела повідомили про готове розпорядження Трампа про скасування антиросійських санкцій.

Як відомо, США, ЄС та інші країни весною 2014 року ввели антиросійські економічні санкції. Таким чином світове співтовариство прореагувало на незаконну анексію Росією Криму та початок активних бойових дій на Донбасі за безпосередньої участі російських військовослужбовців. Окрім того, вдалося довести факт поставки зброї на Донбас за ініціативою Кремля.
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