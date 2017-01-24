Мнучин изменил свою позицию по антироссийским санкциям

Стивен Мнучин, кандидат на пост министра финансов Соединенных Штатов, изменил свою позицию по санкциям против РФ, пообещав их сохранить, информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг.
Мнучин подчеркнул, что будет обеспечивать соблюдение всех санкций в отношении Ирана и РФ. «Я обеспечу выполнение всех существующих антироссийских и антииранских санкций», подчеркнул кандидат на должность главы Минфина. Нужно отметить, что еще совсем недавно Мнучин заявлял совсем другое. По его словам, он будет поддерживать антироссийские санкции, однако считает, что ограничения могут быть отменены, если Вашингтон и Москва заключат хорошую сделку.
Ранее похожие заявления звучали и от Дональда Трампа, который в интервью рассказал, что допускает снятие санкций с России в обмен на то, если она согласится сокращать ядерное вооружение. Трампу ответил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. В частности, Песков заявил, что в настоящий момент РФ не намерена сокращать свой ядерный потенциал в обмен на снятие санкций, ранее введенных Соединенными Штатами.