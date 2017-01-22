валюта
СпецтемаМуждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

«Начинка» нового лимузина Трампа поразила американцев

«Начинка» нового лимузина Трампа поразила американцев
7-метровый новый лимузин, на котором будет передвигаться 45-й президент США Дональд Трамп, поразил автолюбителей по всему миру: эксклюзивная «начинка» Cadillac The Beast проработана до мелочей, производитель придумал решение даже самых маловероятных проблем. Так, журналистам уже удалось выяснить, что «Зверь» оснащён 6,2-литровый двигателем V8, а защиту первого политика государства будут обеспечивать 10-миллиметровые стальные пластины с кевларовыми вставками.

Как передаёт replyua.net, далеко не все возможности лимузина Трампа были раскрыты в СМИ — многие детали не раскрываются производителем в целях сохранения безопасности. Однако, кое-что журналисты разузнали: в салоне предусмотрена станция переливания крови, а также обеспечен запас крови той же группы, что и у главы США. Кроме того, автомобиль сможет продолжать движение даже в случае огнестрельной атаки — шины Runflat работоспособны даже в случае прокола.

Особой изюминкой среди мер предосторожности является герметичность салона: президенту не грозят ни бактериальные, ни химические атаки. Внутри салона также предусмотрено раскладывающееся кресло с электроприводом, при помощи которого президент получит возможность скрыться, не покидая авто. Оснащен лимузин и оборудованием для спутниковой связи, а также запасом кислорода. По слухам, стоимость технологичного автогиганта составляет $1,25 млн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: данные про сковородку Трампа подтвердились
Важное за сутки
22 янв 2017
21093

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

В командовании войск России сообщили о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил, передает

22 янв 2017
12979

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации

22 янв 2017
8467

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

В своем блоге для сайта «Обозреватель» писатель из Луганска Елена Степовая вспоминает свой родной город до того, как Путин развязал на Донбассе военные действия, передает replyua.net. По ее словам,

Последние новости

ОБСЕ предупредила об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Мустафа Найем заговорил об эмиграции

Луценко: Янукович письменно пригласил войска Путина в Украину

Правительство Эстонии озвучило свою позицию относительно Украины

Муждабаев о том, почему он не осуждает эмигрантов

«Начинка» нового лимузина Трампа поразила американцев

Портников: ни один западный политик не поверит "парням с Донбасса"

Трамп отправил в отставку всех иностранных послов США, никем их не заменив

В Египте восстановлен музей, пострадавший от теракта

«Каждая третья гривна»: Билецкий рассказал о коррупции в Нацгвардии

В Японии горит нефтеперерабатывающий завод

Украинские гимнасты получили от Японии 75 тысяч долларов

Таран: президент дав зрозуміти Заходу, що нова адміністрація в США не змусить Україну жертвувати національними інтересами

Инаугурационная речь Трампа - плагиат то ли Гитлера, то ли "Бэтмена"

«Мисс Украина-2001» поужинала с вице-президентом США

Администрация Трампа объявила войну американским СМИ

Австралия решила не проверять паспорта в аэропортах

Муждабаев: вообще, за такое наградной отдел разгоняют, Петр Алексеевич

Советник «наехала» на звёзд, критиковавших Трампа на Марше женщин

Ключевые сенаторы США поддержали кандидатуру Тиллерсона

 Новости за день