«Начинка» нового лимузина Трампа поразила американцев

7-метровый новый лимузин, на котором будет передвигаться 45-й президент США Дональд Трамп, поразил автолюбителей по всему миру: эксклюзивная «начинка» Cadillac The Beast проработана до мелочей, производитель придумал решение даже самых маловероятных проблем. Так, журналистам уже удалось выяснить, что «Зверь» оснащён 6,2-литровый двигателем V8, а защиту первого политика государства будут обеспечивать 10-миллиметровые стальные пластины с кевларовыми вставками.
Как передаёт replyua.net, далеко не все возможности лимузина Трампа были раскрыты в СМИ — многие детали не раскрываются производителем в целях сохранения безопасности. Однако, кое-что журналисты разузнали: в салоне предусмотрена станция переливания крови, а также обеспечен запас крови той же группы, что и у главы США. Кроме того, автомобиль сможет продолжать движение даже в случае огнестрельной атаки — шины Runflat работоспособны даже в случае прокола.
Особой изюминкой среди мер предосторожности является герметичность салона: президенту не грозят ни бактериальные, ни химические атаки. Внутри салона также предусмотрено раскладывающееся кресло с электроприводом, при помощи которого президент получит возможность скрыться, не покидая авто. Оснащен лимузин и оборудованием для спутниковой связи, а также запасом кислорода. По слухам, стоимость технологичного автогиганта составляет $1,25 млн.