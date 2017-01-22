Какой будет дальнейшая политика США относительно Украины

Самая весомая разница между администрациями Трампа и администрацией Обамы касательно Украины заключается в том, что первые не исключают вероятность отмены санкций с РФ, если удастся получить что-то взамен от Кремля. Кандидат на должность министра финансов США Стивен Мнучин на собрании сената обозначил, что новоизбранный президент Дональд Трамп дал четко понять, что они готовы изменить политику санкций, только если получат что-то взамен, например, в сфере ядерного оружия или в других сферах сотрудничества.
Никки Гейли, кандидат на должность представителя США в ООН, заявила, что Россия желает «показать силу мышц» и это означает, то, что особо верить этой стороне нельзя, поэтому американская сторона должна прежде увидеть то, что она получит в результате совместного сотрудничества, перед тем, как что-то дать российской стороне в ответ. В то же время, Гейли отмечает позицию Америки по Крыму, она заявляет, что он является частью Украины и США со своей стороны должны это четко заявить и показать свое разочарование для РФ в этом вопросе; что же касается санкций, то кандидат на должность представителя США в ООН, говорит, что пока не будет каких-то позитивных действий навстречу исполнению Минских договоренностей, говорить об отмене санкций нет смысла.
Кандидатуру министра обороны генерала Джеймса Мэттиса сенатский комитет утвердил первым. Что касается политики, которую должны вести США относительно России, тот заявил следующее: "У нас есть список позитивных попыток взаимоотношений с Россией и очень короткий список результатов работы в этом направлении. Самое главное сейчас это признать, что мы имеем дело с Путиным, что он пытается расколоть Трансатлантический Альянс. Поэтому нам важно сделать объединяющие шаги в дипломатической, экономической, военной сфере. Вместе с членами Альянса мы должны защитить себя". В целом кандидаты на министерские должности в правительстве Дональда Трампа осуждают российскую агрессию, осторожнее, чем демократы поддерживают Украину и обещают на данный момент сохранять санкции относительно России.