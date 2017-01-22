В США стихия забрала жизнь еще 11 людей

В штате Вирджиния, на юго-востоке США, в результате усложнения погодных условий и мощного урагана погибло 11 человек. Больше 20 людей пострадали и получают медицинскую помощь. Сам регион потерпел мощные разрушения. Также существует опасность, что с севера возможны внезапные наводнения. На месте продолжаются спасательные операции. Власти Вирджинии объявили предупреждение о надвигающемся торнадо на территорию штата.
Напомним, в городе Хаттисбер, штат Миссисипи, на юго-востоке США утро 21 января тоже началось с ужасных по своим результатам погодных бедствий. В результате масштабного торнадо, что пронесся регионом, его жертвами стали четыре человека. Пик торнадо пришелся на 4 утра по местному времени. Скорость ветра доходила до 216 км/ч.
В последствии произошедшего в городе Хаттисбер и его окрестностях зафиксированы большие разрушения как жилых помещений, так и общественных, повреждены линии электропередач и участки газопровода. Мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение в регионе.