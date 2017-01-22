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Манн: президент США в первый день после инаугурации сделал сразу два важных хода

Манн: президент США в первый день после инаугурации сделал сразу два важных хода
Соломон Манн прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook первые шаги нового президента США Дональда Трампа, сделанные им в первый день после инаугурации, - передает replyua.net.

Политический обозреватель сообщает: «В Соединенных Штатах Америки прошла инаугурация сорок пятого президента США. Он приступил к своим обязанностям и сделал вчера сразу два сильных хода». Он объясняет: «Оба решения Трампа касаются внутренней политики. Во-первых, он посетил Центральное разведывательное управление и поговорил с работниками, шеф которых отправлен в отставку. Во-вторых, Трамп снова подтвердил свой курс лишить СМИ их привилегированного положения в обществе, напомнить что они слуги и поставщики информации, а не кукловоды общества».

Блогер подчеркивает: «Кто владеет информацией, тот владеет миром в современном информационном обществе. Оба действия Трампа связаны с информацией. Очевидно, что он прекрасно понимает, как работает механизм». Как сообщалось ранее, также вчера Трамп назначил на должности новых министров обороны и национальной безопасности, их кандидатуры были одобрены Сенатом.
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