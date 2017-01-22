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Спайсер рассказал о первых встречах Трампа с мировыми лидерами

Спайсер рассказал о первых встречах Трампа с мировыми лидерами
Шон Спайсер, спикер новой администрации США, рассказал о том, с кем Дональд Трамп собирается встретиться в ближайшие дни, сообщает replyua.net со ссылкой Укринформ.

О предстоящих встречах президента США Спайсер рассказал в ходе брифинга в Белом доме. По его словам, на следующей неделе Трамп точно встретится с Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании. Также обсуждается возможность встречи с Энрике Пенья Ньето, президентом Мексики, по вопросу строительства стены на границе. «Дональд Трамп будет приветствовать первого зарубежного гостя уже в следующий четверг, и им станет Тереза Мэй. Премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон на следующей неделе», заявил Спайсер. Представитель администрации все-таки не мог сказать точно, в какой день состоится встреча Мэй и Трампа – в четверг или уже в пятницу.

Также Спайсер рассказал о деталях обсуждения вероятной встречи Трампа с президентом Мексики. По его словам, стороны обсуждают встречу, и она должна состояться 31 января. Если мексиканский глава согласится, во время переговоров он и Трамп будут говорить о миграции, торговле и безопасности.
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