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Эксперт оценил возможность гонки вооружений между США и РФ

Эксперт оценил возможность гонки вооружений между США и РФ
В разговоре с журналистами издания «Апостроф» Анатолий Октисюк, являющийся старшим аналитиком в Международном центре перспективных исследований, заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не удастся избежать гонки вооружений. Дело в том, что ему придется принимать во внимание точку зрения, на которой настаивают военные лоббисты и сторонники увеличения заказов в оборонной сфере, поддержавших его в процессе предвыборной кампании, передает replyua.net.

«Что касается политики в сфере безопасности, новый глава Белого дома предложил каждому отстаивать свое мнение. В предлагаемой модели сказано, что решение проблем каждой страны должно осуществляться в индивидуальном порядке. Вопрос безопасности НАТО и ЕС, является опасным сигналом для других стран Европы. В то же время, может быть, что речь идет об определенной стратегии, которая поможет ослабить влияние России», - сказал эксперт.

По его мнению, не стоит забывать о том, что поддержка Трампа на выборах стала возможной благодаря военным лоббистам и тем, кто поддерживает увеличение военных заказов, поэтому не принимать во внимание их позицию республиканец не сможет, сделал вывод Октисюк.
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