Маккейн призвал Трампа использовать силу в отношениях с РФ

Представляющий штат Аризона в американском Сенате Джон Маккейн выразил надежду, что советникам будущего президента США Дональда Трампа, а также вероятному главе оборонного ведомства страны Джеймсу Маттису удастся убедить нового руководителя Белого дома придерживаться жесткой позиции к главе Кремля Владимиру Путину, передает replyua.net со ссылкой на Fox News. По словам Маккейна, официальный Вашингтон не может позволить себе подобное поведение российского руководства и призвал к соблюдению принципа Рейгана, согласно которому мир нужно достигать с применением силы. «Мы должны стать сильнее и только после этого можно противодействовать Путину. Иного способа достичь успеха нет», - сказал сенатор.
Более того, Маккейн утверждает, что если после инаугурации Дональд Трамп сразу начнет инициировать постепенную отмену антироссийских санкций, это вызовет у него большое разочарование.
Ранее претендент на должность постпреда США в ООН Никки Хэйли выступила с заявлением о том, что она не доверяет политике Владимира Путина и предположила, что санкции против РФ могут ужесточить, если в Кремле и далее будут отказываться выполнять ранее взятые на себя обязательства. Хэйли считает, что Вашингтон должен дать ответ Москве на ее политику в Украине и Сирии.