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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Сотник: Трампушка ножей-то наметал в вовочкину спинку

Сотник: Трампушка ножей-то наметал в вовочкину спинку
Российский журналист Александр Сотник прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа в адрес России, - передает replyua.net.

Как сообщает «newsader», Трамп в нескольких постах в мессенджере Twitter раскритиковал администрацию Бараке Обамы за «неспособность обуздать поведение Российской Федерации во внешней политике». По мнению Трампа, Барак Обама был «неспособен сдержать агрессию России на международной арене, в частности на территории Украины и Сирии. Как сообщалось ранее, директор ЦРУ накануне порекомендовал Трампу «следить за своими словами» и «думать что пишет в Twitter», особенно в отношении России. Джон Бреннан уточнил, что «заигрывания Трампа с Россией могут плохо закончиться». По мнению «newsader», эти замечания главы ЦРУ и послужили причиной последующих заявлений Трампа, критикующих РФ.

На своей странице в Twitter Трамп написал: «До чего довел Обама... Вы посмотрите на Сирию (красная линия), Крым, Украину и наращивание российских ядерных бомб. Нехорошо!» Сотник в Facebook прокомментировал эти слова Трампа так: «Трампушка ножей-то наметал в вовочкину спинку!.. Прямо как осётр - икру на нересте...»
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