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На презентації у Лас-Вегасі завис китайський конкурент Tesla (ВІДЕО)

На презентації у Лас-Вегасі завис китайський конкурент Tesla (ВІДЕО)
Електромобіль Faraday Future FF91, який вважають головним конкурентом нової моделі американського виробника Tesla Motors, дав збій просто серед презентації в Сполучених Штатах. Про це сьогодні, 6-го січня, повідомляє видання «Автоцентр», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що поява на презентації китайського кросовера стала однією з найголовніших подій виставки «CES - 2017» у Лас-Вегасі. Презентував нову модель керівник та засновник китайського холдингу LeEco Цзя Юетін. «Найтехнологічніший, найшвидший та найкомфортабельніший автомобіль у світі електрокарів», - саме так називають Faraday Future FF91 його творці. Однак момент технологічності проявив себе прямо посеред презентації, коли Юетін захотів продемонструвати автопілот моделі, який мав автоматично припарку вати машину.

У повідомленні «Автоцентру» зазначили, що під час демонстрації паркувального автопілоту машина просто зависла, переставши слухати команди керівника компанії. Через деякий час представник відділу розробки пояснив, що цей збій виник у результаті невідповідної форми даху зали, у якій проходила презентація. Він переконує, що стеля виявилася сигналопоглинаючою, що і спричинило відмову автопілота.


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