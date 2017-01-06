Против Обамы: Трамп начинает «зачистки» в Белом доме

Дональд Трамп преподнес ответный удар пока еще действующему президенту Бараку Обаме – команда Трампа издала указ об увольнении всех политических дипломатов, работающих при Обаме и назначенных им ранее.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, кроме всех назначенных Обамой послов, свои должности будут вынуждены покинуть все остальные сотрудники Белого дома, а также всех федеральных агентств США. Источники в дипломатических кругах Соединенных Штатов также рассказали о том, что Трамп уволит всех политических дипломатов еще за несколько дней до своей инаугурации. Кто займет их места, пока неизвестно. В команде Трампа уже предупредили, что все послы должны подать заявления об уходе до 20 января.
Напомним, что в Вашингтоне уже идет процесс подготовки к инаугурации Трампа, а сегодня, 6 января, Барак Обама устраивает прощальную вечеринку, на которую приглашены его близкие друзья, известные американские музыканты, представители киноиндустрии и телеведущие. Среди почетных гостей на прощальном ужине будут присутствовать Брэдли Купер, Стиви Уандер, Опра Уинфри и Бейонсе.