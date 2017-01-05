Обама закликав військових передати контроль над країною Трампу

Діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав представників керівного складу Збройних сил держави безперешкодно передати керівництво над країною Дональду Трампу. Про це у четвер, 5-го січня, повідомляє «Голос Америки», передає replyua.net.
«Ми маємо зробити все необхідне для того, щоб за час цього перехідного періоду все відбувалося так, як потрібно. Естафетна паличка має бути передана безперешкодно. Тут потрібно зберегти спадкоємність», - заявив президент. В той самий час Обама наголосив, що потрібно забезпечити все необхідне для того, щоб новообраний президент отримав від керівників Збройних сил США все необхідне для подальшого свого головування.
«Вибір було зроблено ще у минулому році – кілька місяців тому. Тепер потрібно зробити все необхідне, аби влада перейшла до нового обранця. Ми маємо зробити все, що від нас залежить для того, щоб Дональд Трамп мав повне уявлення про ситуацію та міг чітко та усвідомлено керувати державою», - наголосив він. Крім того Барак Обама відзначив, що курс президента Трампа для Америки буде вибиратися ним згідно з його розсуду. Під час свого керівництва Сполученими Штатами, за словами Обами, він зробив багато корисних дій як для США, так і для інших Країн світу.