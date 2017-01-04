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Тиллерсон готов отказаться от бизнеса ради должности госсекретаря США

Тиллерсон готов отказаться от бизнеса ради должности госсекретаря США
Агентство Блумберг сегодня сообщило о том, что Рекс Тиллерсон полностью разорвет финансовые контакты с компанией ExxonMobil в случае, если его кандидатуру утвердят на пост госсекретаря Соединенных Штатов, информирует replyua.net.

По словам самого Тиллерсона, он готов пойти на такой шаг, чтобы избежать конфликта интересов. Стало известно, что бизнесмен откажется от права на получение бонусов, которые достигают суммы в четыре миллиона сто тысяч долларов. Такую сумму он должен был получить в течение ближайших трех лет. Кроме того, Тиллерсон пообещал продать шестьсот тысяч акций компании, а еще одну часть акций, стоимость которых превышает два миллиона долларов, бизнесмен переведет в специальный независимый фонд.

о ее должны будут утвердить в Конгрессе. Эксперты сомневаются, что бизнесмен займет эту должность – у него нет никакого опыта в ведении внешней политики, кроме того, он считается человеком, который может поддержать российскую агрессию.
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