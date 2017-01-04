США не будут вводить персональные санкции против Путина

Персональные санкции против российского президента Путина могут быть введены только в самом крайнем случае, и для таких мер нужны особенные обстоятельства.
Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от Джоша Эрнеста, официального представителя Белого дома. «Политика введения различных санкции такова, что лидеры иностранных государств могут попасть в так называемый черный список только при определенных обстоятельствах. Более того, если бы Путин оказался в таком списке, это и было бы чрезвычайным обстоятельством», заявил Эрнест. Впрочем, США, как и все другие страны, скорее всего, никогда не введут такие ограничения, поскольку речь идет о главе государства. Напомним, что ранее США и лично Барак Обама ввели новые санкции против РФ из-за хакерских атак.
Территорию США были вынуждены покинуть 35 дипломатов из России, и Белый дом ждал от Путина ответных санкций, однако вместо этого президент РФ пригласил на кремлевскую елку американских дипломатов вместе с их семьями. На такие действия Путина моментально отреагировал Дональд Трамп, заявивший, что восхищается поступком российского главы.