Манн о планах Трампа в отношении экономики США

Соломон Манн сообщает, что «Ford Motors», накануне раскритикованный Трампом за то, что он собирает автомашины в Мексике и затем продает их в США, сегодня заявил об отказе от своих планов, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что «Ford Motors» сегодня заявила об отказе своих планов расширения предприятия по сборке в Мексике, куда Ford собирался вложить 1,6 миллиарда долларов. Вместо этого «Ford Motors» вложит 700 миллионов долларов в расширение предприятия в Мичигане. По мнению Манна, это решение сохранит почти 800 рабочих мест в США и возможно прибавит несколько сотен.
Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что будет принуждать все американские компании, ведущие производство за пределами США и продающие свою продукцию в Штатах, вернуть производство или перевести его в США. Добиться этих действий он планирует с помощью непомерных налогов – 30%. О возврате своих производственных мощностей в США уже заявила компания Apple, а также другие известные американские производители.