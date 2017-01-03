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Манн о планах Трампа в отношении экономики США

Манн о планах Трампа в отношении экономики США
Соломон Манн сообщает, что «Ford Motors», накануне раскритикованный Трампом за то, что он собирает автомашины в Мексике и затем продает их в США, сегодня заявил об отказе от своих планов, - передает replyua.net.

На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что «Ford Motors» сегодня заявила об отказе своих планов расширения предприятия по сборке в Мексике, куда Ford собирался вложить 1,6 миллиарда долларов. Вместо этого «Ford Motors» вложит 700 миллионов долларов в расширение предприятия в Мичигане. По мнению Манна, это решение сохранит почти 800 рабочих мест в США и возможно прибавит несколько сотен.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что будет принуждать все американские компании, ведущие производство за пределами США и продающие свою продукцию в Штатах, вернуть производство или перевести его в США. Добиться этих действий он планирует с помощью непомерных налогов – 30%. О возврате своих производственных мощностей в США уже заявила компания Apple, а также другие известные американские производители.
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