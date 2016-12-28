Обама готовит для Путина большой новогодний подарок

Сегодня в Кремле обязательно начнется паника, а поводом для нее станет свежий материал, напечатанный в Вашингтон Пост. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Максим Яли, эксперт-международник.
По его словам, Барак Обама решил покинуть свой пост очень громко, наказав и Путина лично, и Россию в целом. «США собираются вводить новые санкции на дипломатическом уровне из-за кибератак. Также в Белом доме могут ответить операциями и в киберпространстве. В издании сообщили, что меры будут приняты до конца недели. На практике это все реально осуществляется», считает эксперт. По его словам, Обама никогда не бросался обещаниями, и, в отличие от Трампа, выполняет их.
«Обама, как никто другой, переживает за свое наследие, которое достанется Трампу. То, что Трамп хочет отменить до 70 процентов указов Обамы, подействовало на Обаму, поэтому перед уходом он обязательно преподнесет подарок Путину», считает Яли. По его мнению, Обама может не успеть с санкциями, а вот с кибератаками у него обязательно все получится.