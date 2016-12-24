Трамп собирается «полностью изменить ООН» после инаугурации

На своей странице в Твиттере избранный президент США написал о том, что сразу после инаугурации он «займется ООН» и пообещал большие перемены в этой организации, информирует replyua.net. «После 20 января, дня моей инаугурации, изменится все, что касается ООН», сообщил миллиардер.
Несколькими часами ранее на странице Трампа в Твиттере появилась еще одна важная запись. Новый президент Соединенных Штатов сообщил о том, что после его вступления в должность США начнут наращивать и укреплять свой ядерный потенциал. «Соединенные Штаты обязаны расширять и укреплять ядерный потенциал, и это должно произойти до того момента, когда весь мир придет к пониманию относительно ядерных боеголовок», отметил новый глава государства.
Напомним, что 20 декабря выборщики проголосовали за Дональда Трампа. Попытки заставить выборщиков изменить свою позицию ни к чему не привели – лишь два человека из коллегии выборщиков пошли против системы и не стали голосовать за республиканца. В итоге он набрал 304 голоса из 270 необходимых для победы.