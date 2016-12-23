Сазонов: вот такие удачные совпадения

На своей странице в Фейсбуке политолог Кирилл Сазонов пишет о том, что Джон Кирби, представитель Госдепа США, заявил о том, что американская армия самая лучшая в мире, информирует replyua.net.
«Джона мы уважаем лично, а также уважаем Госдепартамент в целом. Как правило, Госдепу и его представителям мы всегда верим на слово, но это было очень серьезным заявлением, поэтому его необходимо чем-то подкрепить», пишет политолог. По словам Сазонова, Госдепу придется доказывать, что армия США самая лучшая в мире, поскольку здесь произошло очень удачное совпадение. «Уважаемый Джон, тут удачно совпало. Еще одна страна с какого-то хрена тоже заявила о том, что считает свою армию самой сильной в мире. Эта страна даже попросила, чтобы ей хорошенько дали по морде. Если что, мы ее вам покажем, она совсем рядом», шутит Сазонов.
Напомним, что ранее с заявлением о самой «сильной» армии в мире выступил президент России Путин и отметил, что она даст отпор любому. В Госдепартаменте Соединенных Штатов вскоре отреагировали на это высказывание, отметив, что российская армия по своей мощи не может равняться с армией США.