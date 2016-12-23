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Трамп хочет видеть на своей инаугурации только «простых людей»

Трамп хочет видеть на своей инаугурации только «простых людей»
Новоизбранный президент США не перестает удивлять, как журналистов, так и мировую общественность. Так, лидер американцев решил сделать очередной пиар-ход, заявив, что не собирается приглашать на свою инаугурацию высокопоставленных чиновников и знаменитостей. По словам Трампа, он уже увидел, как они помогли его оппонентке на президентских выборах Хиллари Клинтон, поэтому не собирается повторять ошибки своей конкурентки.

«Пропускать на мою инаугурацию будут только «простых американцев», а не знаменитостей из списка «А», как принято в таких случаях. Я хочу видеть только рядовых граждан своей страны, которые проголосовали за меня, а не тех, кто хочет нажиться за счет Америки и теперь требует билеты на инаугурацию», – отметил президент-миллиардер. Он также намекнул на то, что еще окончательное решение о списке приглушенных гостей на его инаугурацию не принято, но уже сейчас можно сказать, что среди них не будет тех, кто поддержал его конкурентку Хиллари Клинтон.

Отметим, что в США в самом разгаре проходят приготовления к инаугурации нового президента, которая состоится 20-го января 2017 года.
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Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
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