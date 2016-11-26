Трамп у притаманній йому манері прокоментував смерть Кастро

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на своїй сторінці в Фейсбук дав коментарі сьогоднішній події – смерті кубинського диктатора Фіделя Кастро, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, двадцять шостого листопада 2016 року, стало відомо про смерть Фіделя Кастро, багаторічного незмінного очільника соціалістичної Куби. І, хоча у 2008 році Фідель Кастро передав повноваження з правління державою своєму брату Раулю, його вплив на зовнішню і внутрішню політику Куби залишався чималим. Новообраний господар Білого дому Дональд Трамп, коментуючи смерть Кастро, наголосив, що до неї можна ставитись двояко. Наприклад, на Кубі оголошено жалобу, зупинено роботу державних установ та розважальних закладів. З іншого боку, кубинська діаспора в США відверто святкує цю подію, з феєрверками і шампанським. Щодо його особистого ставлення, то Трамп належить до другої групи.
За словами одіозного політика, Кастро був кривавим диктатором, який прирік населення своєї держави на біль, страждання і бідність. Відтак, після його смерті, у кубинців може з’явитись шанс на краще майбутнє. Зі свого боку та від імені своєї адміністрації Трамп пообіцяв докласти всіх зусиль до того, аби зробити Кубу по-справжньому вільною.