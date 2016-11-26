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Кубинцы, живущие в США, с фейерверками отметили смерть Фиделя Кастро

Кубинцы, живущие в США, с фейерверками отметили смерть Фиделя Кастро
В американском Майами сотни кубинцев, которые в свое время уехали с Кубы, вышли на улицы города, чтобы «отпраздновать» смерть Фиделя Кастро, сообщает replyua.net со ссылкой на американские источники. Кубинцы жгли фейерверки и выкрикивали лозунг «Да здравствует свобода!».

В руках люди держали государственные флаги Кубы и, похоже, очень радовались смерти одного из самых известных политиков в мире. По официальным данным, только в штате Флорида проживают больше миллиона двухсот тысяч кубинцев, которые бежали с острова из-за нищеты и голода. Сообщение о смерти кубинского лидера у всех вызвало неоднозначные эмоции, однако никто не ожидал, что люди будут этому так рады. Напомним, что сообщение о кончине Фиделя Кастро поступило от его младшего брата Рауля. Политика кремируют сегодня, и на Кубе уже объявлен траур.

Фидель Кастро руководил страной до 2006 года, но из-за проблем со здоровьем передал все полномочия своему брату. В последние годы Фидель редко появлялся на публике, однако продолжал политическую деятельность и даже писал статьи для известных мировых изданий.
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