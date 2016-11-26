В США начали пересчет голосов после выборов

В американском штате Висконсин приступают к пересчету голосов избирателей, отданных на президентских выборах, сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters.
Как заявил Майкл Хаас, глава избирательной комиссии, это «вынужденная мера». Как стало известно, пересчета голосов в Висконсине потребовали представители «Партии зеленых» - они не согласны с результатами выборов. Напомним, что от «Партии зеленых» на пост президента Соединенных Штатов баллотировалась Джил Стайн. Кроме того, не исключено, что пересчет голосов также может пройти в Пенсильвании и Мичигане. Ранее юристы заявили о том, что в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане могла произойти путаница, и они просят Хиллари Клинтон добиться пересчета. Впрочем, сама Клинтон, скорее всего, ничего не станет предпринимать.
Даже если голоса пересчитают, голоса выборщиков останутся практически в неизменном виде, и Клинтон не сможет обогнать Трампа. Эти президентские выборы уже вошли в историю США, как самые скандальные и неожиданные. Клинтон обогнала Трампа на два миллиона голосов, однако победил республиканец благодаря голосам выборщиков.
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