Манн: Трамп быстро выполняет свои предвыборные обещания

Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что Трамп достигнет больших успехов в качестве президента Соединенных Штатов Америки, прежде всего потому, что нацелен на укрепление американской экономики. «Он обещал многое сделать для экономического процветания США и одно из обещаний Трамп уже выполнил», - сообщает блогер.
Как передает replyua.net, Манн отмечает: «Трамп – настоящий бизнесмен. Пока не знаю, каким он будет президентом, но хватка отличного переговорщика, нацеленного на успех, у него чувствуется. Если помните я писал о первых 100 днях Трампа и упоминал, что, по видимому, он за это время покажет успех возвращения американских бизнесов в США с двумя известными, крупными фирмами. И вот одна уже есть: компания «Apple» заявила, что вернется в США. Ждем вторую».
Напоминаем, что 18 ноября компания Apple заявила, что активно ищет возможности для переноса производственных мощностей в США. Она из компаний, участвующих в проекте, уже дала на это свое согласие – Foxconn подтвердила готовность начать производство мобильных телефонов и другой продукции Apple в США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter