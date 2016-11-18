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Трампа «ламають через коліно» - блогер

Трампа «ламають через коліно» - блогер
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук навів кілька власних спостережень щодо формування нової президентської адміністрації в Сполучених Штатах Америки, - про це інформує replyua.net.

Так, нещодавно з’явилась новина про те, що на посаду очільника зовнішньополітичного відомства США претендує Митт Ромні. Звісно, багато з нас був би не проти побачити на цій посаді Джона Маккейна, але його вік вже не дозволяє вести таку насичену роботу, яку вимагають від Державного секретаря. Тим не менш, і це можливе призначення є предметом жорсткої внутрішньопартійної боротьби – спочатку Трамп на цей пост пропонував свого близького товариша Майкла Флінна, відомого своїм відверто «ніжним» ставленням до Росії загалом та Путіна зокрема.

Здається, кандидатура Ромні незручна як для Трампа, так і для Кремля. Тим не менш, партія демонструє доволі високе вміння «ламати через коліно» свого новообраного президента-однопартійця. Звісно, наразі не можна сказати точно, чи стане Ромні держсекретарем, але присутність на будь-яких переговорах автора книги «Ніяких виправдань: причина американської величі», де він відверто назвав Росію «ворогом США № 1», навряд чи сподобається росіянам, - підсумовує блогер.
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