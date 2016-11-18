Платон: эта новость похоронит российскую экономику

За несколько дней до очередной встречи представителей стран ОПЕК, на которой собирались договориться о заморозке добычи нефти, неожиданная новость пришла из Соединенных Штатов. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет бизнесмен Евгений Платон.
По его словам, новость о новом месторождении нефти в Техасе, о котором рассказали в Геологической службе США, навсегда похоронит российскую экономику, а также нанесет удар ниже пояса всем странам ОПЕК. «В Геологической службе отметили, что запасы нефти в Техасе могут достигать двадцати миллиардов баррелей, и это станет одним из крупнейших месторождений черного золота. Сланцевая технология добычи газа и нефти, о которой пару лет назад в России много говорили и считали баловством, может навсегда похоронить экономику России», считает Платон.
Он подчеркивает, что частные американские производители черного золота, которым ограничения ОПЕК придутся только на руку, вгонят огромный кол в путинскую экономику, с чем можно поздравить Россию. Платон уверен, что это одна из самых печальных новостей для Путина.
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