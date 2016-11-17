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Ядерное соглашение между США и Ираном под угрозой срыва, - Reuters

Ядерное соглашение между США и Ираном под угрозой срыва, - Reuters
Пресс-центр ООН сообщает, что отношения между США и Ираном обострились в связи со вторым за год превышением Ираном нормы запасов тяжелой воды. В своем докладе глава МАГАТЭ подчеркнул, что уровень запасов тяжелой воды был превышен, хоть и незначительно, и это может поставить соглашение по сдерживанию ядерной программы Ирана под угрозу срыва, - об этом передает replyua.net.

Сегодня, выступая в Вене на сессии Совета управляющих, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано отчитался о результатах проверки соблюдения Ираном условий ядерной сделки. «Уровень запасов тяжелой воды вновь был превышен – в этот раз он составил 130,1 метрической тонны. Норма запасов тяжелой воды была превышена Ираном уже второй раз с момента начала осуществления Совместного комплексного плана действий, начатого 16 января текущего года», - сообщил он.

Посол США в МАГАТЭ Лора Холгейт подчеркнула, что Иран должен строго придерживаться всех обязательств и технических мер по их выполнению. Иран использует тяжелую воду для замедления атомного реактора в Араке, который должен был быть выведен из эксплуатации в течение года. Хотя степень отклонения от нормы незначительна, западные страны требуют от Ирана строгого соблюдения соглашения – уровень запасов тяжелой воды не должен превышать 130 метрических тонн. Иран не рассматривает этот предел как жесткий, и допускает отклонение от нормы. Как сообщалось ранее, Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность существования ядерного соглашения с Ираном. Он заявил, что стране стоит вообще запретить вести какие-либо ядерные исследования.
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