Сенат США готовит большой сюрприз для России

Конгрессмены США считают, что Вашингтон должен ответить России за то, что она вмешалась в ход президентских выборов, информирует replyua.net со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что эта идея исходила от представителей Республиканской и Демократической партий. Кроме того, конгрессмены настаивают на жестких мерах против РФ из-за ее действий в Сирии и Украине. По словам сенатора Бена Кардина, одного из главных демократов в комитете по иностранным делам, в настоящий момент он готовит законопроект, который заставит Кремль ответить за все действия, совершенные в Сирии и Европе, а также за хакерскую атаку, ответственность за которую США возлагают на Россию. Кардин подчеркнул, что для Соединенных Штатов Россия является огромной проблемой, и она не является партнером для США, и неважно, чем атакует РФ – компьютерной мышью или истребителем.
Сенатор заявил, что все это считается атакой, которая требует ответа со стороны США. Он не сомневается в том, что Россия причастна к хакерским взломам во время президентской гонки. Кардина полностью поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, подчеркнувший, что США не могут находиться в стороне.
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