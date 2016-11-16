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Итоги выборов: Клинтон обошла Трампа на миллион голосов

Итоги выборов: Клинтон обошла Трампа на миллион голосов
Подсчет голосов в Соединенных Штатах все еще продолжается, однако с уверенностью можно говорить о том, что за Хиллари Клинтон проголосовали на миллион больше американцев, чем за Дональда Трампа, передает replyua.net. Американские издания сегодня сообщили, что у демократки 61 миллион 963 тысячи голосов избирателей, и это больше на миллион, чем у республиканца.

Такие данные были собраны по большинству штатов, однако в некоторых из них подсчет голосов продолжается, и Клинтон может увеличить свой отрыв, однако на голоса выборщиков это уже никак не повлияет – Трамп станет новым президентом. Последний раз такая ситуация в США была в 2000 году, когда на выборах по голосам избирателей выигрывал Альберт Гор, однако кресло президента досталось Джорджу Бушу-младшему, который заручился большинством голосов выборщиков.

Что касается прошедших выборов, то голоса продолжают подсчитывать в Вашингтоне, Юте и Калифорнии. Что примечательно, Мичиган остается единственным штатом, где вообще не подводили итоги голосования. У Трампа 290 голосов выборщиков, а у Клинтон – всего 232.
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