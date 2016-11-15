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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Портников: Кремлю не понравится новый Госсекретарь США

Портников: Кремлю не понравится новый Госсекретарь США
Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье на «Еспресо» пишет, что американские информационные агентства начинают пророчить место будущего Госсекретаря США бывшему меру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани, и для этого имеются все основания.

Американские СМИ сообщаеют, что Джулиани, являющийся настоящим «ястребом» среди республиканцев, давно считается преданным соратником Дональда Трампа, и, если пожелает, станет новым Государственным секретарем. Портников сообщает, что на эту должность имеются и другие претенденты, однако их кандидатуры будут рассматриваться только в том случае, если Джулиани откажется.

Журналист пишет, что Джулиани уже начал давать первые интервью о том, какой будет внешняя политика США при Трампе, что лишний раз доказывает, что должность госсекретаря достанется ему. Стоит отметить, что Джулиани уже сделал несколько заявлений, которые совсем не понравятся Кремлю. Он заявил, что США серьезно изменят свое повеление по отношению к России и будут наращивать военное могущество. Газета The Wall Street Journal цитирует следующие слова Джулиани: «РФ считает себя конкурентом в военной сфере, но на самом деле она таковым не является. Только из-за нашего нежелания при Обаме даже пригрозить использованием военной силы Россия стала «могущественной».

Портников пишет: «Это явно не то, чего ждал Путин – не даром он не смог дождаться звонка Трампа и позвонил сам, но это ему не помогло. Джулиани будет смелым и бескомпромиссным, каким и всегда, о чем свидетельствуют его политические шаги в прошлом – именно он выгнал Ясера Арафата с концерта, посвященного 50-летию ООН, назвав его террористом, а в 2001 не принял пожертвования от королевской семьи Саудовской Аравии».
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