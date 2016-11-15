валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Две медали президентства Трампа

Две медали президентства Трампа
Журналист и политический деятель Андрей Пионтковский в своем блоге для сайта «Обозреватель» размышляет над тем, к каким последствиям может привести президентство Дональда Трампа, сообщает relplyua.net. С одной стороны, одиозный республиканец на весь мир известен полной непредсказуемостью. Кроме того, продолжает эксперт, Трамп не интересуется вопросами внешней политики, так как всю жизнь его сфера деятельности была совершенно иной. Так что в голове у него, очевидно, каламбур. В наибольшей мере эксперты тревожатся о том, что будущий глава Белого дома может признать аннексию Крыма, или, что еще хуже, подвергнуть сомнению НА

Всю предвыборную кампанию Трампа окружали приближенные к Кремлю агенты, в частности, Пол Манафорт, имеющей тесные связи с Партией регионов. Пророссийские агенты в США успели убедить будущего президента США в том, что ИГИЛ сейчас является самой большой угрозой.

Однако, отмечает Андрей Пионтковский, нужно отметить еще одну сторону медали, которая, очевидно, повлияет на президентство Дональда Трампа. Ему придется учитывать позицию обеих палат Конгресса, в которых последнее слово за республиканцами. А они, как известно, лоббируют поддержку Украины. Маловероятно, что Трамп решится спорить с ними по поводу вопросов внешней политики, которые, в принципе, для него особого интереса и не составляют.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
20298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13792

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Яка "ціна" навчання сільського школяра?

Чому ритуальні бої у парламенті нічого не вирішують

Блогер описал полный абсурд Крымнаша

Эксперт: шансы на получение безвиза нулевые

У Києві біля Маріїнського парку крокують тітушки

FT предсказывает признание Крыма российским и снятие санкций после вступления Трампа в должность

Верховна Рада ніяк не може позбавити Савченка депутатських повноважень

Две медали президентства Трампа

Рабинович: Царь святой. Это бояре плохие

У Пшонки молодшого забрали 15 тисяч гектар мисливських угідь

Рабинович: очень интересные детали

Янукович не здається

Янукович просит суд возбудить уголовное дело против Луценко

Зюганов сделал сенсационное заявление о правительстве России

Сюмар хоче, щоб СБУ зайнялася депутатами, які літають в Москву

Станислав Речинский: Третий Майдан должен быть кровавым

У Гаазі кажуть, що ситуація в Криму рівносильна міжнародному збройному протистоянню

Радев требует отмены антироссийских санкций

WSJ назвал главных кандидатов на должность госсекретаря США

Марушевська розчарувалася в уряді

 Новости за день