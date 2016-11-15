Две медали президентства Трампа

Журналист и политический деятель Андрей Пионтковский в своем блоге для сайта «Обозреватель» размышляет над тем, к каким последствиям может привести президентство Дональда Трампа, сообщает relplyua.net. С одной стороны, одиозный республиканец на весь мир известен полной непредсказуемостью. Кроме того, продолжает эксперт, Трамп не интересуется вопросами внешней политики, так как всю жизнь его сфера деятельности была совершенно иной. Так что в голове у него, очевидно, каламбур. В наибольшей мере эксперты тревожатся о том, что будущий глава Белого дома может признать аннексию Крыма, или, что еще хуже, подвергнуть сомнению НА
Всю предвыборную кампанию Трампа окружали приближенные к Кремлю агенты, в частности, Пол Манафорт, имеющей тесные связи с Партией регионов. Пророссийские агенты в США успели убедить будущего президента США в том, что ИГИЛ сейчас является самой большой угрозой.
Однако, отмечает Андрей Пионтковский, нужно отметить еще одну сторону медали, которая, очевидно, повлияет на президентство Дональда Трампа. Ему придется учитывать позицию обеих палат Конгресса, в которых последнее слово за республиканцами. А они, как известно, лоббируют поддержку Украины. Маловероятно, что Трамп решится спорить с ними по поводу вопросов внешней политики, которые, в принципе, для него особого интереса и не составляют.
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