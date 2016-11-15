Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Барак Обама обратился к гражданам США с просьбой дать шанс Дональду Трампу проявить себя в должности президента. Как передает replyua.net со ссылкой на CNN, Обама считает, что Трамп очень искренний человек, и он действительно может стать успешным президентом для всего американского народа.
По мнению Обамы, американцы должны дать Трампу возможность реализовать его программу, и в течение нескольких лет американцы уже смогут решить, нравятся им или нет перемены в стране. Действующий президент выражает уверенность в том, что республиканец очень искренен в своих намерениях сделать жизнь людей лучше. «Однако Трампу все-таки нужно поработать над своим характером, и некоторые черты характера точно не сослужат Трампу хорошую службу», заявил Обама.
По его мнению, будучи кандидатом, можно говорить многие вещи, поскольку они не имеют под собой реальной силы, однако после вступления в должность президента нужно следить за тем, что говоришь, ведь некоторые заявления могут негативно отразиться даже на рынках. Напомним, что несколько дней назад Обама провел переговоры с Трампом в Белом доме и остался доволен беседой со своим преемником.
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