Трамп сделал первые назначения, определившись со старшим советником

Аппарат Белого дома после официального вступления Дональда Трампа на должность президента возглавит Райнс Прибус, который сейчас руководит Национальным комитетом Республиканской партии США. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на CNN.
Кроме того, стало известно, что главным советником нового главы Белого дома станет руководитель предвыборной кампании Трампа Стив Бэннон.
Согласно заявлению самого Трампа, Прибус и Бэннон продемонстрировали эффективное взаимодействие в ходе избирательной кампании, и именно их стратегия способствовала победе республиканца.
«Отныне мы вместе будем работать в Белом доме, чтобы Америка стала сильной», - заявил избранный президент.
Прибус – один из наиболее долголетних руководителей Республиканской партии, завоевавший немалую популярность среди своих соратников. Не в последнюю очередь благодаря ему стало возможным объединение республиканцев, в результате чего Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.
Бэннон - бывший офицер военно-морского флота, а также инвестиционный банкир Goldman Sachs. К команде Трампа он присоединился в августе, после того, как Пола Манафорта уволили в с должности менеджера кампании.
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