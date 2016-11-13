Манн: Трамп отличается от сладкой парочки Клинтон

На своей странице в Фейсбуке израильский эксперт Соломон Манн сообщает о том, что Дональд Трамп собирается отказаться от президентской зарплаты, информирует replyua.net. Манн дает ссылку на новость, где говорится о том, что избранный президент США заявил в интервью о том, что не возьмет ни доллара из президентской зарплаты.
По словам Трампа, он давал такое обещание еще в сентябре и сегодня подтверждает свои слова. Зарплата у президента США не маленькая – около 400 тысяч долларов в год, а состояние Дональда Трампа оценивается в 3,7 миллиардов долларов. Манн подчеркивает, что республиканец станет третьим президентом Соединенных Штатов, который не будет получать заработную плату. Также Манн напомнил о том, что Республиканской партии миллиардер «обошелся совершенно бесплатно», как и своим американским избирателям.
«Президентская кампания была проведена Трампом исключительно за его счет. Кроме того, этот кандидат потратил на кампанию намного меньше денег, чем демократка. Сладкая парочка Клинтон потратила намного больше, причем речь идет не об их личных деньгах», подчеркивает Манн.
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