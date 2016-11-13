Ситуация с опросами в США ставит под сомнение рейтинги Путина

Несколько месяцев весь мир следил за результатами опросов в США, согласно которым в предвыборной гонке всегда лидировала Хиллари Клинтон, причем с большим отрывом, однако на выборах победил Дональд Трамп, и такие «итоги опросов» ставят под большое сомнение заоблачные рейтинги российского президента Путина.
Как информирует replyua.net, об этом в эфире Эха Москвы рассказала журналистка Юлия Латынина. По ее словам, глядя на результаты опросов в США, можно предположить, что и в рейтингах Путина «что-то не чисто». «Глядя на результаты выборов в США, я сильно начинаю сомневаться в том, что российскому президенту доверяют 85 процентов граждан. Если лгали в Соединенных Штатах, то почему не могут лгать в России?», задается вопросом журналистка из РФ.
По ее словам, победа Трампа на выборах для нее стала настоящим шоком, и она никогда бы не поверила в победу республиканца, потому как «изо всех утюгов говорили о победе Клинтон». «Или эти люди правда ничего не знали, или они нагло врут», отметила Латынина.
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