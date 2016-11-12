Колишня Держсекретар розповіла про майбутню позицію Трампа щодо України

Колишня очільниця зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки за президентства Білла Клінтона Мадлен Олбрайт поділилась своїми думками щодо того, яким саме чином новообраний президент США Дональд Трамп вибудовуватиме стосунки з Росією, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Хвиля».
Так, Олбрайт наголосила, що оточення Трампа вже скоро доведе до нього інформацію про ситуацію в Україні – так, йому розкажуть і про анексію Криму, і про агресію на Донбасі, і про Мінські угоди. Відтак, навряд чи позиція Сполучених Штатів щодо України сильно зміниться. За словами Олбрайт, представники республіканської партії чудово розуміють, що загарбання Росією Кримського півострова – це безпрецедентний випадок, який у новітній історії трапляється вперше з часів Другої світової війни. Відтак, Російську Федерацію не можна лишати безкарною.
На думку екс-Держсекретаря, у даному випадку йдеться не тільки про двосторонні зносини, а про світовий порядок. Крім того, Олбрайт висловила сподівання, що Трампа оточують люди, які зможуть його переконати в тому, що варто розвивати і реалізовувати положення Мінських домовленостей і не забувати про санкції проти Росії.
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