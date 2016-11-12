Флинт: в протрамповской русской среде пошли новые разговоры

В блоге на Обозревателе историк Александр Флинт пишет о том, что в протрамповской русской среде пошли новые разговоры, передает replyua.net. По словам Флинта, там начались разговоры о том, что пора договариваться с Путиным о разделе сфер влияния, а также завершить все споры, касающиеся «всем надоевшей и никому не нужной Украины».
«Я уже много раз говорил о том, что единственным выходом из ситуации, касающейся договоренности с Путиным, станет сдача Украины. Теперь я это наблюдаю и в живом эфире русских, которые помешались на республиканском прагматизме и думают, что курс нынешнего президента и представителей Демократической партии США на изоляцию и конфронтацию РФ себя не оправдал», отмечает историк.
По его словам, очень неприятно сознавать, что такие люди окружают его со всех сторон. «Поделитесь такой информацией – об этом должны знать абсолютно все. Иначе все произойдет «тихо», и все наши русскоговорящие, которые влюблены в Трампа, закроют на происходящее глаза», подчеркивает Флинт.
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