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Стало известно, кого Трамп назначит главой своей администрации

Стало известно, кого Трамп назначит главой своей администрации
Associated Press сообщает, что сегодня Трамп приступил к формированию своей администрации. Его первым кадровым решением станет назначение на должность главы администрации президента США известного республиканца – об этом передает replyua.net.

Трамп заявил: «Я думал о том, кто будет успешным в качестве главы моего штаба, и на ум мне пришла только одна кандидатура – Джон Х. Сунун, бывший губернатор Нью-Гемпшира, занимавший должность главы администрации президента в течение трех лет президентства Джорджа Буша».

Американские СМИ пишут, что глава президентского аппарата задает тон всему Белому дому. Именно он является человеком, самым приближенным к американскому президенту, и всегда знает, какие вопросы в данный момент находятся на рассмотрении президента. Эта должность сочетает в себе как управленческие полномочия, так и политические. Глава администрации президента США плотно взаимодействует с членами Конгресса и дает поручения другим членам администрации. Именно этот человек является ближайшим советником Трампа, как в вопросах внешней политики, как и внутренней.
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