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Дипломат: победа Трампа – лучший урок для европейцев

Дипломат: победа Трампа – лучший урок для европейцев
Неожиданная победа Трампа на выборах станет отличным уроком для всех европейских политиков. Как информирует replyua.net, об этом Александр Хара рассказал на Обозревателе. По словам дипломата и эксперта «Майдана иностранных дел», избрание Трампа не стало большой трагедией, напротив, это неплохой вариант для всех.

«Трамп преподнес хороший урок либеральным политикам Европы, и теперь им придется пересмотреть свои идею и политику, поскольку они часто не вписывались в запросы и настроения общества. Политикам из Европы нужно сделать правильные выводы, и только в этом случае популисты никогда не смогут прийти к власти», считает Хара. Также эксперт рассказал о причинах поражения Хиллари Клинтон. Он уверен, что Клинтон проиграла Трампу из-за того, что не захотела корректировать заявления. «Клинтон не удалось прочувствовать, как меняются настроения общества. Она получила то, что заслужила. Нужно было ей стать более гибкой в своей риторике, и тогда бы результаты выборов были другими», уверен эксперт.

Напомним, Клинтон неожиданно для всех проиграла президентские выборы, и победителем стал республиканец Трамп.
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