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В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций
В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций
Экономические санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки против Российской Федерации, будут действовать вплоть до возврата аннексированного Россией Крыма под контроль Киева.

В Госдепартаменте США озвучили информацию о сроках действий экономических санкций, введенных Америкой на Россию за то, что Кремль нарушил суверенитет Украины. По словам представителя Госдепа Соединенных Штатов Америки, экономические ограничения будут сопровождать Российскую Федерацию до самого возвращения под контроль Украины аннексированного Путиным Крымского полуострова.

Как сообщает replyua.net, Марк Тонер, являющийся зампредом Государственного департамента США, заявил: «Американская позиция по антироссийским санкциям была и продолжает оставаться неизменной. То есть, санкции по Автономной Республике Крым будут активны до тех пор, пока войска Российской Федерации не будут выведены из аннексированного полуострова, а сам Крым не будет возвращен под контроль Киева».

В это же время Тонер отметил, что взгляды на экономические антироссийские санкции, введенные в результате событий на Донбассе, также остаются неизменными.

Напоследок заместитель представителя Госдепа США подчеркнул: «На счет других, связанных с действиями России на востоке Украины антироссийских санкций, то они будут активными до тех пор, пока не будет осуществлено полное воплощение соглашений, достигнутых конфликтующими сторонами в Минске».
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