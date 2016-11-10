Победа Трампа повергла в ужас весь мир, кроме России, Израиля и Ирака

Associated Press сообщает, что еще никогда в истории США результат выборов не повергал весь мир в такой шок и ужас – практически все мировые лидеры сегодня пытались свыкнуться с мыслью о новой реальности, в которой им придется жить вследствие прихода Дональда Трампа к власти. Главное, что их волнует – это сколько именно своих предвыборных обещаний и до какой степени выполнит новый американский президент – об этом передает replyua.net.
Издание сообщает, что радостней всего, кроме самих Соединенных Штатов, победу Трампа восприняли в России – ликование российского крупного бизнеса было отмечено практически всеми российскими СМИ. Более сдержанную радость по поводу избрания Трампа президентом США высказал Израиль – его премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «к власти в США пришел истинный друг Израиля». С теплом к победе Трампа отнесся иракский лидер, премьер-министр Хайдер аль-Абади, который поздравил его с президентством и выразил надежду, что «США и дальше продолжат оказывать его стране поддержку в борьбе с терроризмом». И на этом все – все остальные страны триумф Трамп поверг в глубокий шок. Как дальше будет действовать Трамп? Ответ на этот вопрос остается загадкой, несмотря на то, что очевидно, что выполнить все, что наобещал, Трамп не сможет.
После вступления Трампа в должность в январе 2017 года, мировые лидеры окажутся в ситуации противостояния с человеком, чьи взгляды резко отличаются от того внешнеполитического курса США, которые проводился много лет до этого. Сложно перечислить все то, что обещал сделать Трамп в случае своей победы, как даже и то из этого списка, что он собирался успеть сделать за первые 100 дней своего правления. Трамп «водил дружбу» с Кремлем, ошеломлял своих союзников по НАТО заявлениями о том, что им придется платить за военную помощь альянса в случае военной агрессии, шокировал угрозами выгнать из страны всех мусульман, которые считают, что шариат важнее национального американского права, а также поверг в ужас мексиканское правительство обещанием построить на границе между странами огромную стену стоимостью в миллиарды долларов.
Все эти заявления и угрозы, несмотря на кажущуюся абсурдность и нереальность их осуществления имеют потенциал, который, в случае реализации, может вызвать множество внешнеполитических конфликтов. Как сообщалось ранее, Владимир Путин поздравил Трампа с победой, отправив телеграмму, в которой написал, что он надеется, что «отношения между Россией и США наконец-то войдут в верное русло». Путин добавил, что «в том, что в последнее время отношения между странами сильно обострились, нет вины РФ – «отношения просто находились в таком состоянии». И в США, и в России у многих нет сомнений в том, что это российские хакеры по заказу правительства взломали электронную почту Хиллари Клинтон, оказав тем самым огромное влияние на президентскую кампанию в США. Некоторые российские СМИ отнеслись к победе Трампа с опаской – нельзя точно быть уверенным в том, чего от него ждать. Однако владелец прокремлевского сайта LifeNews заявил, что «победа Трампа поможет миру».
Усиления военного присутствия России вблизи границ ЕС привели к увеличению военного присутствия НАТО в Польше, Литве, Латвии и других странах союза, однако это не помогло европейским лидерам полностью избавиться от чувства незащищенности. В понедельник министр обороны Германии заявляла, что ее страна и ЕС в целом нуждаются в «укреплении оборонного потенциала», который должен выстоять в случае вероятной внешней агрессии. Эти шаги ЕС приведут к еще большей конфронтации с Россией. Министр добавила, что даже если Трамп выполнит обещания и предоставит военную помощь своим союзникам по НАТО в случае военной агрессии России, они должны будут сами быть в состоянии постоять за себя и западные ценности.
Не менее других напуганы и обижены заявлениями Трампа в Мексике – в одной из своих речей он назвал всех мексиканских иммигрантов «преступниками» и «насильниками», чем глубоко оскорбил их национальную гордость. Кроме того, Трамп решил насести серьезный удар по совместному мексиканско-американскому бизнесу – ввести ввозную пошлину для всех авто, изготовленных американскими компаниями в Мексике, что вылилось бы для них в миллиарды долларов ущерба. Мексиканские аналитики даже заявили, что победа Трампа поставила страну перед угрозой чрезвычайной ситуации, которая может продлиться множество десятилетий.
Обеспокоены сложившейся ситуацией и на Кубе – как сообщалось ранее, сразу после оглашения результатов выборов в США страна стала готовиться к военному вторжению, заявив о начале общегосударственных военных учений. Кубе Трамп пообещал отменить все шаги на встречу, сделанные администрацией Обамы в направлении восстановления отношений между странами.
Не обошел Трамп вниманием в своих речах и ядерное соглашение с Ираном – он обещал, что будет настаивать на полной остановке Ираном своей ядерной программы. Нарушения баланса в этой сфере может повлечь за собой еще большую нестабильность на Ближнем Востоке. Президент Ирана Рухани заявил сегодня, что «ядерное соглашения не должно быть отменено в связи с приходом Трампа к власти – многосторонние соглашения не могут расторгаться по решению правительства одной страны».
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